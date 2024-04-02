Світоліна, Калініна, Ястремська та Цуренко зіграють на турнірі у США: коли та проти кого ігри

Четверо українок відправились у Чарльстон заради виступів на змаганнях WTA500. Розповідаємо про перших суперниць наших дівчат.

В американському Чарльстоні стартував престижний жіночий тенісний турнір категорії WTA500. Участь у ньому беруть 48 спортсменок з усього світу, в тому числі й четверо українок.

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Квартет українок без Костюк

Змагання вимушена пропустити Марта Костюк, яка заліковує травму. Натомість на змагання заявились Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Леся Цуренко.

Високі позиції в рейтингу дозволили кожній з українок почати свій шлях одразу з другого раунду. Тим часом, дівчата вже дізнались своїх суперниць у цьому колі.

Хто наші суперниці

Перша ракетка України почне свій шлях у Чарльстон битвою проти Дарії Севілл. Австралійка пройшла кваліфікацію та здолала у першому колі Тамару Корпач з Німеччини.

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Севілл вже двічі цього року протистояла Даяні Ястремській, дівчата обмінялись перемогами. Успіх у бою з Дарією потенційно виведе Світоліну на першу ракетку Бельгії Елізу Мертенс.

На Ястремську ж очікує непростий бій проти полячки Магди Лінетт, яка стартувала з проходу Петри Мартич з Хорватії. До речі, Магда нещодавно вилетіла з турніру в Маямі від Лесі Цуренко. Перемога над Лінетт виведе Даяну не переможницю пари Пегула – Анісімова.

Приємне дежавю для Калініної

А над Калініною жереб вміло пожартував, видавши їй у суперниці експершу ракетку світу Каролін Возняцкі. Два тижні тому дівчата зустрічались у Маямі і тоді Ангеліна була близькою до вильоту.

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Рахунок став 5:7, 2:5, але українці вдалось зробити дивовижний камбек та відправити Каролін за борт змагання. Якщо Ангеліна пройде суперницю і цього разу, то на неї може очікувати росіянка Дар'я Касаткіна.

Що стосується Лесі Цуренко, то її опонентка визначиться у вівторок, 2 квітня. Нею буде тріумфаторка австралійської дуелі Аріна Родіонова – Астра Шарма. Всі українки свої стартові матчі в Чарльстоні мають відіграти у середу, 3 квітня.