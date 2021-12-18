Чарівна Бех-Романчук похвалилася пружними сідницями: сексуальне фото

18 грудня 2021 , 19:07
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Джерело:

інстаграм Марини Бех-Романчук

Знаменита українська спортсменка, легкоатлетка Марина Бех-Романчук знову порадувала своїх шанувальників добіркою гарячих знімків.

У власному інстаграмі Марина Бех-Романчук зізналася, що сумує за яскравими барвами.

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"Тим часом, поки на вулиці сіро і немає снігу, хочеться трохи яскравих красок", – написала Марина, коментуючи свій знімок у бікіні зі спини.


Марина Бех-Романчук / Фото instagram.com/marynabekh

Сезон Бех-Романчук

  • Минулого сезону Бех-Романчук виграла золоту медаль на чемпіонаті Європи у закритих приміщеннях, який відбувся у Торуні. 
  • На Олімпійських іграх у Токіо-2020 українська зірка "королеви спорту" посіла п'яте місце.
Автор: Юрій Семенюк