Чарівна Бех-Романчук похвалилася пружними сідницями: сексуальне фото

Знаменита українська спортсменка, легкоатлетка Марина Бех-Романчук знову порадувала своїх шанувальників добіркою гарячих знімків.

У власному інстаграмі Марина Бех-Романчук зізналася, що сумує за яскравими барвами.

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"Тим часом, поки на вулиці сіро і немає снігу, хочеться трохи яскравих красок", – написала Марина, коментуючи свій знімок у бікіні зі спини.



Марина Бех-Романчук / Фото instagram.com/marynabekh

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