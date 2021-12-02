Бюджет на 2022 рік: відомо скільки отримає український спорт
2 грудня 2021 , 19:40Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Вадима Гутцайта
У четвер, 2 грудня, Верховна Рада України ухвалила бюджет на 2022 рік. Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт повідомив, що на його відомство виділено 8,2 мільярда гривень.
Бюджет становитиме 8,2 мільярда гривень
Гутцайт розповів про основні напрями, на які будуть спрямовані кошти.
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У тому числі гроші будуть витрачені на:
- На реалізацію молодіжної політики та національно-патріотичне виховання спрямовано 124,9 мільйона гривень. До того ж вперше передбачені кошти на забезпечення діяльності Українського молодіжного фонду обсягом 45 мільйонів гривень.
- На розвиток наукових досліджень та спортивної медицини виділили 56,4 мільйона гривень.
- Підготовка й участь українських спортсменів у зимових Олімпійських, Паралімпійських, літніх Дефлімпійських іграх у 2022 році, а також підготовка й участь у Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту обійшлася у 1,6 мільярда гривень.
- На спорт для осіб з інвалідністю – 900 мільйонів гривень.
- На розвиток фізичної культури та спорту та спорту вищих досягнень виділили 2,6 мільярда гривень.
- На розвиток спортивної інфраструктури – 2,7 мільярда гривень.
- Також у 2022 році вперше передбачена субвенція з державного бюджету місцевим на виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту Президента України "Активні парки – локації здорової України" обсягом 143,1 мільйона гривень.
Попереду нас чекає ще один рік, який покликаний розвивати наш напрямок. Не покладаючи рук, робимо все можливе, щоб ці дві галузі мали ефективний та відчутний прогрес,
– наголосив чиновник.