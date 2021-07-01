Гідний вчинок: травмованому Бєсєдіну хочуть організувати поїздку на матч Україна – Англія

Для Артема Бєсєдіна виступ на Євро-2020 вже завершений. Футболіст отримав травму у грі проти Швеції, але на нього чекає красивий подарунок від збірної України.

Зворушливий вчинок для Бєсєдіна

Президент УАФ Андрій Павелко розповів про повернення Артема Бєсєдіна у Київ. Очільник додав, що за можливості нападнику Динамо та його дружині організують поїздку у Рим на матч 1/4 фіналу Євро-2020 Україна – Англія, щоб Артем був поруч з командою.

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Однак усе залежатиме і від слів лікарів. Наразі невідомо, чи дозволять вони травмованому Бєсєдіну такий переліт.

Вночі після матчу були в дорозі, вранці повернулися разом з Артемом до Києва. Артем заїхав додому, переодягнувся та в супроводі лікарів УАФ одразу поїхав на обстеження. Він боєць, він сказав, якби ще раз усе повернути – він не прибрав би ногу й все одно йшов би до кінця заради перемоги нашої збірної. У цьому й проявляються його справжні людські й бійцівські якості. Сподіваємося, що операція не знадобиться, усе буде добре, якщо лікарі дозволять – організуємо йому та дружині поїздку на гру збірної України з Англією, щоб він був поруч із командою,

– заявив Павелко.

Ось такий зворушливий вчинок може зробити УАФ для травмованого футболіста. Чвертьфінальний поєдинок Євро-2020 відбудеться 3 липня. Старт зустрічі о 22:00.

Як нападник отримав травму у грі з Швецією

Форвард київського Динамо з'явився на футбольному полі у першому додатковому таймі, замінивши на вістрі атаки Романа Яремчука. Однак зіграв Артем недовго – менше десяти хвилин.

На 98-й хвилині стався жахливий епізод за участю нападника. Бєсєдін у боротьбі намагався першим дотягнутись до м'яча, у той момент захисник Швеції Даніельсон хотів зіграти на випередження, але замість зіграти у м'яч влетів прямою ногою шипами у ногу Артема.

Складно було дивитись на Артема, який корчився від шаленого болю на газоні. Гравець покинув поле лише з допомогою медиків та взагалі не став на ногу, до його коліна був прикладений лід. Спершу кривдник Бєсєдіна побачив перед собою попередження. Але арбітр вирішив сам переглянути відеоповтор. Після допомоги VAR суддя вилучив шведа з поля.

Після матчу Олександр Шовковський розповів, що футболіст Динамо відразу покинув розташування збірної та полетів у столицю України.

Після обстеження та зробленого МРТ стало відомо, що у Бєсєдіна часткове ушкодження задньої хрестоподібної зв'язки, внутрішньої та зовнішньої бічної зв'язок, а також перелом виростків стегнової кістки без зміщення. Від удару прямою ногою у Бєсєдіна трапилася гіперекстензія (перерозгинання) в колінному суглобі, яка викликала таку значну травму.

Термін відновлення – 6 місяців.

Дуже цікавий момент стався, коли лікарі надавали допомогу Артему на футбольному полі. Нападник встиг поспілкуватись із партнерами по команді. Ця розмова потрапила у відеотрансляцію. На відео було видно, що Бєсєдін закликав українців продовжувати віддавати усі сили у поєдинку та йти до перемоги.