Бєсєдін показав тренування із ногою в гіпсі
Форвард київського Динамо Артем Бєсєдін отримав травму в матчі за збірну України на євро-2020. Через неї він не зможе виступати до кінця 2021 року. Але футболіст продовжує підтримувати фізичну форму.
Бєсєдін на своїй сторінці в інстаграм виклав відео в сторіс, де він підтягується. Ліва нога гравця – у гіпсі.
Варте уваги Динамо оголосило про підписання форварда, який в минулому сезоні забивав киянам
"Труднощі надають речам ціну", – підписав відео Бєсєдін.
Бєсєдін підтримує форму з ногою в гіпсі / Кадр з інстаграм
Варто відзначити, що гравець виклав чимало фотографій як в сторіс, так і постами в інстаграм. Там він без гіпсу на травмованій нозі. Саме одна з таких фотографій призвела до того, що журналісти засумнівалися у тому, що в Бєсєдіна ушкодження. Однак згодом гравець додав дати, коли ці фотографії були зроблені. майже всі вони – до того, як форвард відправився зі збірною України на Євро-2020.
Травма Бєсєдіна: що відомо
- Форвард Артем Бєсєдін отримав травму в матчі за збірну України. Це сталося в 1/8 фіналу Євро-2020, коли Україна грала проти Швеції.
- Бєсєдін вийшов на заміну в екстратаймі. Але провів на полі менше десяти хвилин. Шведський захисник Даніельсон грубо зіграв проти нього. після перегляду повтору захисник отримав червону картку.
- Бєсєдін же не зміг покинути поле самостійно. Він це зробив лише за допомогою медиків.
- На наступний день після матчу гравець відправився до Києва. Там йому провели обстеження, діагностувавши ушкодження одразу декількох м'язів ноги. Термін відновлення – близько шести місяців.