Бєсєдін показав тренування із ногою в гіпсі

Форвард київського Динамо Артем Бєсєдін отримав травму в матчі за збірну України на євро-2020. Через неї він не зможе виступати до кінця 2021 року. Але футболіст продовжує підтримувати фізичну форму.

Бєсєдін на своїй сторінці в інстаграм виклав відео в сторіс, де він підтягується. Ліва нога гравця – у гіпсі.

Варте уваги Динамо оголосило про підписання форварда, який в минулому сезоні забивав киянам

"Труднощі надають речам ціну", – підписав відео Бєсєдін.



Бєсєдін підтримує форму з ногою в гіпсі / Кадр з інстаграм

Варто відзначити, що гравець виклав чимало фотографій як в сторіс, так і постами в інстаграм. Там він без гіпсу на травмованій нозі. Саме одна з таких фотографій призвела до того, що журналісти засумнівалися у тому, що в Бєсєдіна ушкодження. Однак згодом гравець додав дати, коли ці фотографії були зроблені. майже всі вони – до того, як форвард відправився зі збірною України на Євро-2020.

Травма Бєсєдіна: що відомо