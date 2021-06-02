Битва голкіперів: Бущан забив розкішний гол Трубіну на тренуванні збірної України – відео

Збірна України продовжує готуватись у Харкові до Євро-2020. Голкіпер Георгій Бущан на одному з тренувань національної команди відзначився чудовим голом, якому позаздрять польові гравці.

Шалений гол воротаря

Голкіпер Динамо перевіряв дальніми ударами пильність свого партнера за позицією Анатолія Трубіна. Воротар Шахтаря Анатолій Трубін намагався потягнути м'яча з дальнього верхнього кута, але шансів у нього не було.

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Удар вийшов настільки ідеальним, що сам Бущан не повірив своїм очам. Георгій схопився за голову та подивився у сторону тренерської лавки. Такому удару позаздрять усі польові гравці.

Підопічні Андрія Шевченка готуються до контрольного спарингу проти Північної Ірландії (3 червня). Крім цього поєдинку українці ще зіграють матч проти Кіпру (7 червня).

Шевченко вже визначився з офіційною заявкою на Євро-2020. У неї потрапив і Георгій Бущан. Також у списку є ще два голкіпери – Андрій Пятов та Анатолій Трубін (обидва – Шахтар)

Відео тренування збірної України (гол Бущана з 4:44)