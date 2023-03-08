Зрадив принципу: легенда футболу "наїхав" на Петракова за появу у Вірменії гравців із Росії

Олександр Петраков оголосив заявку збірної Вірменії на відбір чемпіонату Європи-2024. Колишній наставник збірної України неприємно здивував своїм вибором не лише українських уболівальників.

Український спеціаліст викликав у нову команду футболістів із російського чемпіонату. Паралельно пригадуються слова Петракова про те, що поки він на чолі збірної України, то у команді не буде жодного гравця, який виступає у країні-ворога. Натомість він зрадив своєму принципу, коли очолив вірменську збірну.

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Серед викликаних Олександром Васильовичем гравців є четверо футболістів, які виступають у чемпіонаті Росії: Едуард Сперцян, Георгій Арутюнян (обидва – Краснодар), Хорен Байрамян (Ростов) та Наїр Тікнісян (Локомотив)

Одразу декілька легенд українського футболу накинулись на Петракова через такий вибір складу вірменської команди. Йожеф Сабо, Олег Федорчук та Леонід Буряк шоковані таким рішенням свого "колеги по цеху".

Буряк: Важко сказати, чим керувався Петраков

Леонід Буряк здивований таким вибором Петракова. Він наголосив на тому, що люди не підтверджують своїх слів на діях. Також Колишній півзахисник Динамо Київ запевнив, що в українця був великий вибір, аби викликати когось іншого замість гравців із російського чемпіонату.

Я читав, що він узяв із чемпіонату Росії, з Локомотива і ще звідкись. Важко це все. Що кажуть люди та що роблять – це різні речі. На жаль, це наша дійсність. Я також цього не зрозумію. Важко сказати, чим керувався Петраков, особливо у ситуації, в якій вся наша країна. Це все мало не сприймається. Адже є маса футболістів, які грають в інших країнах. Адже свого часу їхня збірна натуралізувала і французів, і аргентинців вірменського походження. Чесно кажучи, я шокований усім,

– заявив Буряк.