Емоції взяли верх: Зінченко підкорив мережу бурхливою реакцією на пропущений гол Арсенала
14 серпня 2022 , 15:32Читать новость на русском
Джерело:твітер Afcstuff
У суботу, 13 серпня, Олександр Зінченко зіграв у другому офіційному матчі у футболці Арсенала. Вдома "каноніри" результативно обіграли Лестер.
Не фінтом єдиним
Лондонський Арсенал переміг Лестер Сіті у поєдинку другого туру чемпіонату Англії з рахунком 4:2. Олександр вийшов в стартовому складі і відіграв 77 хвилин, після чого був замінений на Кірана Тірні.
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Український гравець запам'ятався не лише ефектним фінтом, але і емоційною реакцією на другий пропущений гол його команди. Реакцію Олександра на взяття голів "лисів" опублікував один із фан-акаунтів Арсенала.
Відео реакції Зінченка
- Після двох турів Арсенал перебуває на другій сходинці із 6 очками, Лестер – 14-му місці, в активі команди 1 бал.
- У наступному турі "каноніри" зустрінуться з Бормунтом 20 серпня, а "лисиці" цього ж дня прийматимуть Саутгемптон.
- Нагадаємо, що для Олександра це друга поспіль перемога у складі Арсенала.
- Зінченко підписав контракт із "канонірами" у липні цього року, угода розрахована до кінця червня 2026-го.