Заявка на Срібну Салатницю: Баєр вдома розгромив Баварію
Центральний поєдинок 21-го туру німецької Бундесліги між Баєром та Баварією обіцяв бути ключовим у чемпіонській гонці. Леверкузенський клуб завдяки перемозі збільшив відрив від чинного чемпіона до пʼяти очок.
Баєр – Баварія – 3:0
Голи: Станішич, 18, Грімальдо, 50, Фрімпонг, 90+5.
10 лютого в межах 21-го туру чемпіонату Німеччини з футболу леверкузенський Баєр на домашньому стадіоні БайАрена приймав мюнхенську Баварію. Зустріч завершилася перемогою Баєра з рахунком 2:0.
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Баєр збільшив відрив від Баварії до п'яти очок
На 18-й хвилині Йосип Станішич забив перший м'яч у поєдинку, після перерви Алекс Грімальдо подвоїв перевагу команди Хабі Алонсо, а в компенсований до другого тайму час Жеремі Фрімпонг довів рахунок до розгромного. Як підсумок, суха перемога Баєра в три м'ячі.
Завдяки перемозі Баєр збільшив відрив від Баварії, яка є чинним чемпіоном Німеччини, до п'яти залікових балів у турнірній таблиці Бундесліги. Тож тепер мюнхенці можуть сподіватися на Срібну Салатницю лише якщо Баєр допускатиме осічки.
А тим часом Байєр не програв жодного з 31 матчу у цьому сезоні. Ця безпрограшна серія є клубним рекордом, який оновлюється від гри до гри.Варто знати. У наступному турі Баварія зіграє на виїзді проти Бохума, а Баєр завітає в гості до Гайденгайма.