Було б круто побачити його на ринзі, – Сіренко розповів про відмінну форму Володимира Кличка
Джерело:інстаграм Fightnews.info
Український боксер Владислав Сіренко розповів про хороші фізичні кондиції легендарного Володимира Кличка. Він зізнався, що хотів би побачити його на ринзі.
"Бачив це на власні очі"
Сіренко зустрів Володимира Кличка на олімпійській базі. Він наголосив про майстерність легендарного українського боксера.
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Вийшло, що Володимир тренувався цього тижня на олімпійській базі. Ми спостерігали за його тренуваннями. Спостерігаючи за його роботою, вже можна чогось навчитися,
– сказав Владислав.
Боксер наголосив, що Володимир перебуває у чудовій фізичній формі.
"Наскільки знаю, він постійно тренується, наскільки регулярно не знаю. Що він у хорошій формі – можу вам сказати точно. Бачив це на власні очі. Було б дуже круто побачити його на ринзі. Здається, для багатьох це питання, яке літає у хмарах", — сказав Сіренко.
Що відомо про ймовірне повернення легенди
- Володимир Кличко пішов із боксу у 2017 році після поразки Ентоні Джошуа. У тому протистоянні українець піднявся з нокдауну і збив з ніг молодого суперника, проте в 11-му раунді все ж таки капітулював перед своїм опонентом.
- Кличко-молодший допустив своє повернення у бокс. Він натякнув, що його цікавить рекорд Джорджа Формана.