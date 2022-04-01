Було б краще воювати, якби я міг, – Петраков про життя в умовах війни

Наставник збірної України Олександр Петраков розповів, як змінилося його життя після повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Тренер залишився в Києві.

Петраков: Це просто ненависть, не злість

За словами тренера, його родина закликала його переїхати тимчасово на захід України. Наставник "синьо-жовтих" відмовляється їхати з Києва.

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"Я думав, що якщо вони зайдуть в Київ, то візьму зброю і захищатиму місто. Мені 64 роки, але для мене це було б нормально. Думаю, що міг би знищити 2-3 ворогів", – сказав Петраков.

Петраков розповів, що зраз його просто переповнює ненависть до всього російського народу.

Це просто ненависть, не злість. Люди ненавидять тих, хто вдирається на їхню землю. Нам треба заспокоїтись, але зараз є лише ненависть. Вони розділили наші країни на роки,

– наголосив наставник національної команди.

Також тренер розповів про спробу записати до територіальної оборони.

"Тероборона? Мені сказали: "Ви маєте підписати контракт, і хтось візьме командування над вами". Потім: "Вас знаю, це буде дуже складно. Вам це непотрібно, ви не така людина". Мені ще й 64, розумієте?", – поділився Петраков.

Моя дружина не може витримати обстріли та вибухи, тому о 8 вечора йде в сховище з собакою. Я залишаюсь у квартирі. Було б краще воювати з кимось, якби я міг,

– додав головний тренер збірної.