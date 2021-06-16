Україна зіграє два матчі Євро-2020 на стадіоні в Бухаресті: що варто знати про "Арену Національ"

Збірна України на Євро-2020 два матчі проведе в Бухаресті на Національному стадіоні. Все, що варто знати про цю арену – читайте у матеріалі Спорт 24.

Стадіон зведений на місці старої арени "Лія Маноло" у 2011 році. "Арена Національ" – домашній стадіон збірної Румунії з футболу та вміщує близько 55 тисяч глядачів. На ньому ще не проводили матчів Чемпіонатів світу чи Європи, але він приймав фінал Ліги Європи сезону 2011/12.

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Інколи стадіон використовується для домашніх поєдинків Динамо Бухарест або Стяуа. На арені грають великі ігри національної ліги і кубку країни. З моменту відкриття на ньому розігрували Суперкубок Румунії та Фінал Кубка Румунії.

Там також проводять міжнародні концерти, музичні тури та важливі місцеві соціальні заходи та свята.

Стадіон прийматиме чотири поєдинки Євро-2020

Австрія – Північна Македонія (13 червня);

Україна – Північна Македонія (17 червня);

Україна – Австрія (21 червня);

1/8 фіналу чемпіонату Європи (28 червня).

Особливості "Арени Національ"

"Арена Національ" оснащена висувним дахом, оформленим з напівпрозорої мембрани. Для того, що його повністю закрити і відкрити потрібно 15 хвилин.

Радіальні канати даху підтримують гігантський куб, що висить над центром поля. З кожного боку цього куба встановлені екрани, за якими зручно стежити з будь-якої точки стадіону.

Футболісти, які грали на "Лія Маноло", попередниці "Арени Національ", скаржилися, що не відчувають підтримки уболівальників, так як трибуни перебували занадто далеко від поля. На новому стадіоні в Бухаресті це побажання було враховано: трибуни щільно прилягають до майданчика у кращих традиціях англійських арен.

Стадіон "Арена Національ" у Бухаресті: відеоогляд