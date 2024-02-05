24 лютого без поєдинків: перший матч УПЛ у 2024-му році та повний розклад 18-го туру

Залишилось менше 20 днів до відновлення другої частини сезону УПЛ-2023/2024. На офіційному сайті Української Прем'єр-ліги вже з'явився графік матчів 18-го туру.

Матч-відкриття 18-го туру УПЛ відбудеться у п'ятницю, 23 лютого. У цьому поєдинку черкаська ЛНЗ, який йде 10-м, прийматиме сенсаційного лідера першості Кривбас. Стартовий свисток пролунає о 15:30.

Оце так Приклад для інших клубів УПЛ: Шахтар створює команду для воїнів із ампутацією

Офіційний графік перших матчів УПЛ у 2024-му році

Відзначимо, що 5 лютого інформаційне джерело "ТаТоТаке" повідомило, що, найімовірніше, 24 лютого не відбудеться жоден поєдинок 18-го туру української першості. Адже це річниця початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли можуть оголосити днем Національної жалоби. Що й підтвердилось вже на офіційному рівні.

Українська Прем'єр-ліга розтягнула 18-й тур на три дні, але жоден із матчів не відбудеться у день, коли життя українців назавжди стало іншим.

Зустріч Олександрії та Шахтаря закриють програму 18-го туру, який відновить розіграш УПЛ.

Розклад 18-го туру УПЛ

23 лютого

ЛНЗ – Кривбас (15:30)

25 лютого

Дніпро-1 – Минай (13:00)

Верес – Колос (13:00)

Металіст 1925 – Динамо (15:30)

Рух – Полісся (17:00)

26 лютого

Зоря – Ворскла (13:00)

Оболонь – Чорноморець (15:30)

Олександрія – Шахтар (18:00)

Кривбас у статусі лідера закінчив першу частину сезону УПЛ-2023/2024, набравши 34 бали у 17-ти турах. Стільки ж очок набрало Дніпро-1, яке йде другим. ТОП-3 замикає житомирське Полісся – 32 пункти.