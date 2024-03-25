У ITF відповіли щодо участі прихильниці Лукашенка на Олімпіаді: чи зможе вона виступити

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що прихильниця Лукашенко Соболенко не зможе виступити на Олімпіаді-2024. Міжнародна федерація тенісу дала відповідь.

ITF відповіли на запит Tribuna.com щодо того, чи дійсно білоруські тенісистки Аріна Соболенко і Вікторія Азаренко відсторонені від Олімпіади у Парижі. Відповідь надав старший менеджер ITF зі зв’язків зі ЗМІ Кріс Сміт.

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Що відомо про участь білорусок

Він відповів:"Жодного тенісиста наразі не відсторонено від участі в Олімпіаді-2024 у Парижі".

Зазначимо, що раніше у ЗМІ з’явилась інформація, що Соболенко не візьме участі в Іграх-2024 через зв’язки з Олександром Лукашенком. Також повідомлялось, що тенісисток позбавили нейтрального статусу.

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Міжнародна федерація тенісу оголосила про прийняття російських та білоруських спортсменів у нейтральному статусі для участі в Олімпіаді та Паралімпіаді. Це рішення було оприлюднене на офіційному сайті ITF.

У повідомленні зазначено, що тенісистам надається можливість взяти участь у Іграх, якщо вони відповідають критеріям нейтральності, встановленим Міжнародними олімпійським та паралімпійським комітетами. Крім того, "нейтральним" учасникам, яким буде дозволено виступати, потрібно буде відповідати усім вимогам відбору, встановленим ITF.

. Соболенко – друга ракетка світу, Азаренко – 32-га. Всього в жіночій одиночній сітці Парижа буде 64 спортсменки.