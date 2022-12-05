Злякали сім'ю та винесли дорогоцінні годинники: деталі пограбування будинку Стерлінга

Рахім Стерлінг терміново покинув розташування збірної Англії. Півзахисник Челсі пропустив матч 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 проти Сенегалу.

Під час Мундіалю постраждала родина 27-річного лівого вінгера. Злочинці вдерлись у будинок Рахіма Стерлінга, де у той момент перебувала сім'я футболіста, та пограбували дім півзахисника Челсі.

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Злочинці збагатились на 300 тисяч фунтів

Сталось це за день до матчу проти Сенегалу, який Стерлінг пропускав. Адже терміново повернувся додому, щоб побути разом із сім'єю та прояснити цю жахливу ситуацію.

На щастя, родина футболіста збірної Англії не постраждала. Грабіжники ж винесли з дому спортсмена дорогоцінні годинники на суму 300 тисяч фунтів.

Стерлінг постарається якомога швидше повернутись у Катар, де вже 10 грудня Англія буде боротись за вихід у півфінал Мундіалю. Суперником "трьох левів" буде збірна Франції.

На ЧС-2022 Стерлінг провів два матчі, у яких відзначився голом та асистом. Обидві результативні дії були у стартовому поєдинку групового раунду проти Ірану (6:2). Загалом отримав 139 ігрових хвилин на Мундіалі у Катарі.