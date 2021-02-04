Буде третій бій: Дастін Пор'є заявив про ймовірний реванш з Конором МакГрегором

Дастін Пор'є визнаний тимчасовим чемпіоном UFC в легкій вазі. Цей титул він здобув в бою проти Конора МакГрегора. Але невдовзі вони можуть провести ще один бій.

Джерело: твіттер Дастіна Пор'є

Пор'є особисто заінтригував ймовірністю бою проти МакГрегора. Він опублікував відповідний твіт, хоча імені суперника в цьому не згадується.

"Ви знаєте, що ми зробимо це втретє", – написав Пор'є. І додав емодзі схрещених мечів.

Якщо UFC вдасться організувати цей бій, то він буде вже за чемпіонський титул. Адже поки чемпіоном в легкій вазі є Хабіб Нурмагомедов, який вже оголосив про закінчення кар'єри. Але пояс поки в нього не забрали, давши Пор'є титул тимчасового чемпіона. Саме він є першим в рейтингу, обійшовши Джастіна Гейджі.

Щодо Конора МакГрегора, то він опустився на шосте місце в рейтингу.

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Варто додати, що Пор'є та МакГрегор провели два бої. У першому переміг ірландець. Цей бій був ще 27 вересня 2014 року на UFC 178. Тоді МакГрегор здобув перемогу в першому раунді менше, аніж за дві хвилини.

Другий їх бій відбувся 24 січня 2021 року на UFC 257. І цього разу Пор'є відправив МакГрегора в нокаут.