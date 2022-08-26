Буде складно: з ким може зіграти Дніпро-1 в Лізі конференцій

26 серпня 2022 , 11:44
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Дніпро-1 в свій дебютний сезон в єврокубках виступить в Лізі конференцій. 26 серпня команда дізнається суперників у груповому етапі.

На груповому етапі Ліги конференцій виступлять 32 команди. Перед жеребкуванням їх поділили на чотири кошики відповідно до рейтингу клубів. 

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При жеребкуванні дніпряни опинилися у четвертому кошику. Відтак їм в суперники випаде по одній команді з першого, другого та третього кошиків.

Хто виступить в Лізі конференцій

Кошик 1

  • Вільярреал (Іспанія)
  • Базель (Швейцарія)
  • Славія (Прага, Чехія)
  • АЗ (Нідерланди)
  • Гент (Бельгія)
  • Істанбул Башакшехір (Туреччина)
  • Партизан (Сербія)
  • Вест Хем (Англія)

Кошик 2

  • Клуж (Румунія)
  • Мольде (Норвегія)
  • ФКСБ (Румунія)
  • Фіорентина (Італія)
  • Кельн (Німеччина)
  • Хапоель (Беер-Шева, Ізраїль)
  • Аполлон (Лімасол, Кіпр)
  • Слован (Братислава, Словаччина)

Кошик 3

  • Ніцца (Франція)
  • Андерлехт (Бельгія)
  • Жальгіріс (Литва)
  • Аустрія (Австрія)
  • Гартс (Шотландія)
  • Шемрок Роверс (Ірландія)
  • Сівасспор (Туреччина)
  • Вадуц (Ліхтенштейн)

Кошик 4

  • Дніпро-1 (Україна)
  • Лех (Познань, Польща)
  • Словацко (Чехія)
  • Сількеборг (Данія)
  • Юргорден (Швеція)
  • Пюнік (Вірменія)
  • РФШ (Латвія)
  • Балкані (Косово)

Жеребкування відбудеться о 15:30 в п'ятницю, 26 серпня.

Автор: Ігор Саджениця