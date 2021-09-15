Буде/Глімт – Зоря: де дивитися матч Ліги конференцій

У четвер, 16 вересня, луганська Зоря почне виступ у новому єврокубковому турнірі – Лізі конференцій-2021/22. Підопічні Віктора Скрипника зіграють на виїзді проти норвезького колективу Буде/Глімт.

Поєдинок відбудеться в місті Буді (Норвегія) на стадіоні Аспмюра Стадіум. Стартовий свисток – о 22:00 за київським часом.

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Буде/Глімт – Зоря: де дивитися

У 2021 році канали "Футбол 1/2/3" повністю втратили права на трансляцію матчів єврокубків. Тому Ліга конференцій протягом найближчих сезонів не буде на цих каналах.

Відтепер поєдинки Ліги конференцій будуть транслюватися тільки на платформі Megogo. Трансляція поєдинку Буде/Глімт – Зоря відбудеться на каналі Megogo.