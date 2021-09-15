Поединок состоится в городе Буде (Норвегия) на стадионе Аспмюра Стадиум. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени.

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Буде/Глимт – Заря: где смотреть

В 2021 году каналы "Футбол 1/2/3" полностью утратили права на трансляцию матчей еврокубков. Поэтому Лига конференций в течение ближайших сезонов не будет на этих каналах.

Отныне поединки Лиги конференций будут транслироваться только на платформе Megogo. Трансляция поединка Буде/Глимт – Заря состоится на канале Megogo.