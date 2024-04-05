Хоче покарати "Циганського короля": повалений Усиком боксер виявив бажання побитись із Ф'юрі

5 квітня 2024, 11:14
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Джерело:

talkSPORT

Ексчемпіон в надважкій вазі Ентоні Джошуа розповів, що хотів би зустрітися на рингу з Тайсоном Ф'юрі. Боксери могли б провести бій, якби не поєдинок "Циганського короля" проти Усика.

На шоу Джонатана Росса Ентоні Джошуа розповів, що "накопичив" усі образи та клятви Ф'юрі. Саме тому, одного дня він хоче зійтись з ним у бою.

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Джошуа затаїв образу на Ф'юрі за його слова

Ентоні Джошуа зазначив, що одного дня він хоче зустрітися на рингу з Тайсоном Ф'юрі, адже всі його заяви ексчемпіон приймав на свій рахунок.

Це один з моїх суперників, це той, з ким я хочу одного дня битися. Тому все, що він говорить, я зберігаю в глибині своєї пам'яті, і коли бій відбудеться, я збираюся використовувати це як величезне паливо,
– розповів Джошуа. 

Він також додав, що хоче покарати Ф'юрі за те, що той сказав про нього. 

Варто відзначити. Ентоні Джошуа нокаутував Френсіса Нганну в другому раунді під час бою, який відбувся на початку березня. Ця перемога стала 28-ю в кар'єрі боксера та 25-ю достроковою.
  • Бій Усик – Ф'юрі мав відбутися 17 лютого, але поєдинок перенесли через травму Ф'юрі.
  • "Циганський король" травмувався під час одного зі своїх спарингів у тренувальному таборі. Британець отримав розсічення над оком, через що знадобилось накладання швів.
  • Згодом призначили нову дату бою – 18 травня. Поєдинок відбудеться в Саудівській Аравії.
  • Подейкують що Усик заробить свій найбільший гонорар у кар'єрі.

 

Автор: Северин Трач