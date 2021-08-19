Бубка, Клички та всі найсильніші: унікальні рекорди українців за 30 років Незалежності

Після проголошення незалежності Україна, як окрема держава, завоювала безліч світових рекордів у різних видах спорту. Деякі і досі не можуть підкоритися сучасним спортсменам, навіть незважаючи на те, що зараз домінує технологічний бум і бити рекорди стало легше. До річниці 30-ї Незалежності України Спорт24 зібрав підбірку найвидатніших українських рекордів.

Найвидатніший український рекордсмен – Сергій Бубка

У липні 1985 року на відкритому стадіоні у Франції Сергій Бубка встановив світовий рекорд, який ознаменував нову епоху, в цьому виді спорту – він подолав планку в шість метрів. До цього шестиметровий рубіж був далекою нездійсненною мрією багатьох атлетів. Навіть для американських спортсменів, у яких до кінця сімдесятих років була перевага в оснащенні. Їх жердини були з стратегічного матеріалу – фибергласа, які європейські спортсмени почали використовувати тільки на початку вісімдесятих років.

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Сергій Бубка завоював. Його рекорди – 6 метрів 15 сантиметрів у закритих приміщеннях і 6 метрів 14 сантиметрів у відкритому секторі. Досягнення українця в 6 метрів жартівливо називали "вічним рекордом".

У 2020 році, під час змагань Діамантової ліги з легкої атлетики, що проходили у Римі, швед Арман Дюплантіс взяв висоту 6,15 метра і побив рекорд Бубки. Варто зазначити, що Дюплантіс є рекордсменом і у приміщенні – 6,18 м.

Дивіться відео історичного стрибку Бубки на 6 метрів

Рекордсмени за кількістю перемог у професійному боксі – брати Кличко

У 2011 році Володимир Кличко остаточно закріпився на позиції лідера надважкого дивізіону у професійному боксі. Відібравши титул у британця Девіда Хея, українець став абсолютним чемпіоном світу та об'єднав чемпіонські звання за версіями WBO, IBF (Міжнародної боксерської федерації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBO (Міжнародної боксерської організації).

Таким чином, брати Клички втілили свою мрію та одночасно зібрали у сім'ї усі чемпіонські титули, адже на той час поясом WBC володів Віталій Кличко.

На професійному рингу Віталій Кличко провів 47 поєдинків, з яких виграв 45. Із них 41 бій він завершив достроково нокаутами. Останній свій поєдинок Віталій провів 8 вересня 2012 року у Москві (Росія), нокаутувавши у четвертому раунді німця сирійського походження Мануеля Чарра.

Його молодший брат Володимир за свою кар'єру переміг 23 суперників у 25 боях за титул чемпіона світу, що є найкращим показником в історії боксу серед легітимних чемпіонів. Він п'ять разів завойовував титул чемпіона України з боксу. За свою кар'єру був володарем титулів чемпіона світу у важкій та надважкій вазі за версіями WBO, IBF, IBO та WBA.

Вправа, яку досі не можуть повторити – Лілія Подкопаєва

Гімнастка Лілія Подкопаєва отримала 2 золоті медалі — в абсолютній першості та вільних вправах на Олімпійських іграх в Атланті-1996. Українська спортивна гімнастка стала абсолютною чемпіонкою, а також здобула нагороду вищого ґатунку у вільних вправах і посіла друге місце у вправах на колоді.

Елемент Подкопаєвої – подвійне сальто вперед з поворотом на 180 градусів, який судді оцінили в просто захмарні 9,887 бала, – досі у світі ніхто не зміг виконати, навіть чоловіки. Подкопаєва володарка 45 золотих, 21 срібної та 14 бронзових медалей на міжнародних змаганнях.

Через рік, після змагань в Атланті, дівчина змушена була пройти операцію. Повернутися в спорт при всьому бажанні у неї не вийшло. Спортивну кар'єру довелося замінити тренерською діяльністю в США, де зараз і проживає Подкопаєва.

Дивіться відео унікального елементу Лілії Подкопаєвої

Рекорд, який побили лише на Олімпіаді-2020 – Іннеса Кравець

У 1995 році українська легкоатлетка Інесса Кравець на чемпіонаті світу в Гетеборзі (Швеція) встановила світовий рекорд в потрійному стрибку, її результат – 15,5 метрів. Перевершити його не міг ніхто 26 років.





Зважаючи, що вже перший стрибок приніс венесуельці золоту нагороду. Тож вона вирішила замахнутися і на світовий рекорд. І таки зробила це. У шостій спробі І ось на Олімпіаді в Токіо-2020 Юлімар Рохас з Венесуели побила світовий рекорд Кравець. Вже у першій своїй спробі Рохас побила олімпійський рекорд на 2 сантиметри, стрибнувши на 15.41. Наступні чотири спроби були не настільки вдалі (дві з них не були зараховані).Зважаючи, що вже перший стрибок приніс венесуельці золоту нагороду. Тож вона вирішила замахнутися і на світовий рекорд. І таки зробила це. У шостій спробі вона стрибнула на 15,67 метра . Юлімар Рохас одразу на 17 сантиметрів покращила світовий рекорд.

Найсильніша людина світу – Василь Вірастюк

Василь Вірастюк – володар титулу "Найсильніша людина світу" 2004 року. Вже у 2007 році виграв змагання у Сеулі (Південна Корея) та отримав титул Чемпіона світу з силового екстриму IFSA, підтвердивши титул "Найсильнішої людини світу".

Цікаві рекорди Вірастюка

Василь протягнув п'ять трамвайних вагонів масою понад 100 тонн на 17,9 метра за 52,62 секунди! Тоді, у травні 2003 року, на День Львова Вірастюк установив світовий рекорд і потрапив у Книгу рекордів Гіннесса.

Але на трамваях український богатир не зупинився і пересунув сім машин Mitsubishi вагою 11 тонн на 25 метрів, завдяки чому потрапив у Книгу рекордів України. Однак 11 тонн стронгмену здалося мало, і за хвилину він протягнув уже валку, зчеплену з десяти машин Mitsubishi Carisma, вагою в 16,5 тонни на 18,5 метра. І знову рекорд України!

А як вам "валізи" по 175 кг кожна? Вірастюк зумів пронести такий важкий багаж на 19 метрів! Міг і далі, але послизнувся.

Василь – перший "крижаний" силач. За хвилину підняв і поставив на тумби заввишки 130 см чотири крижані куби кожен по 150 кг. До нього з льодом ніхто не працював.

П'ять разів його визнавали найсильнішим чоловіком в Україні, а як капітан він тричі привів збірну до перемоги на командних чемпіонатах світу серед силачів (2004,2005,2007).

А як він тягає літаки! 28-тонний пожежний літак Ан-32П Вірастюк свого часу пересунув на 15 метрів за 22,5 секунди! І на тих же змаганнях йому вистачило сил, щоб за 90 секунд сім разів підняти над головою 92-кілограмову гантель. І це стало світовим рекордом.

Ну і не треба забувати про командну роботу і самоскид. Вісімка силачів на чолі з Василем встановила рекорд України, протягнувши завантажений 258-тонний самоскид на 5 метрів.

Дивіться відео про Василя Вірастюка

Найбільше медалей Олімпіади – Яна Клочкова

Найтитулованіша спортсменка України в історії Олімпійських ігор – Яна Клочкова. За свою кар'єру вона встигла завоювати безліч нагород: п'ять медалей на ОІ, чотири з яких "золоті" і одна "срібна", також українська плавчиха неодноразово завойовувала титули чемпіонки світу і Європи.

Яна Клочкова встановила 50 рекордів України в 25- і 50-метрових басейнах на дистанціях 100, 200, 400 метрів комплексним плаванням; 200, 400 і 800 метрів вільним стилем; 100 і 200 метрів на спині; 200 метрів батерфляєм та естафетному плаванні. На Олімпійських іграх в Сіднеї вона встановила світовий рекорд на дистанції 400 метрів комплексним плаванням і рекорд Європи на дистанції 200 метрів комплексним плаванням.

Дивіться відео про Яну Клочкову

Наймолодший гросмейстер у світі – Руслан Пономарьов

У 1996 році, у віці тринадцяти років Руслан виграє чемпіонат Європи до 18 років, а в 1997 році перемагає в аналогічному турнірі, але вже на світовій першості. Після низки таких перемог Руслану в 14 років присвоюють звання гросмейстера, і він стає світовим рекордсменом - наймолодший гросмейстер на планеті (зараз цей рекорд належить Сергію Карякіну, який в 12 років і 211 днів був удостоєний звання).

У 2002 році вже 18-річний український гросмейстер Руслан Пономарьов став наймолодшим чемпіоном світу із шахів. У фінальному матч за звання чемпіона світу за версією Міжнародної шахматної федерації (ФІДЕ) Пономарьов виграв у іншого українця – Василя Іванчука.



Руслан Пономарьов / Фото: Getty Images

Перша у світі олімпійська чемпіонка з вільної боротьби – Ірина Мерлені

23 серпня 2004 року в Афінах українка Ірина Мерлені стала першою у світі олімпійською чемпіонкою з вільної боротьби у ваговій категорії до 48 кілограм. За золоту медаль в Афінах Ірині подарували однокімнатну квартиру в Києві.

Спортсменка є тричі чемпіонкою світу (2000 року, 2001, 2003), двічі чемпіонкою Європи (2004, 2005 роки). Крім цих заслуг, Мерлені неодноразово перемагала в чемпіонатах України.

Чемпіон світу у двох вагових категоріях лише за 7 боїв – Василь Ломаченко

Василь Ломаченко нокаутував в п'ятому раунді Романа Мартінеса, відібрав у нього титул чемпіона WBO в другій напівлегкій вазі і увійшов в історію світового боксу як спортсмен, якому знадобилася найменша кількість боїв (7 боїв) для того, щоб стати чемпіоном світу в двох вагових категоріях. Українець побив світовий рекорд японця Наоя Іноуе, перевершивши його на один бій. Також Ломаченко підкорилося і інше досягнення: він став першим українцем, який завоював титул чемпіона світу відразу в двох категоріях.

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Поєдинок проходив за переваги Ломаченка, і в п'ятому раунді йому вдалося потрясти Мартінеса лівим боковим, а потім нанести точну двійку — лівий аперкот і правий боковий, які відправили пуерториканця на настил рингу до кінця відліку рефері Денні Шівон. Час зупинки 1:09.

Наймолодша чемпіонка світу з дзюдо – Дарія Білодід

Дзюдоїстка Дарія Білодід на чемпіонаті світу перемогла чинну на той час чемпіонку Фуну Тонакі з Японії іппоном, тобто поклавши на лопатки. І українка у віці 17 років 11 місяців стала наймолодшою чемпіонкою світу в історії дзюдо. Попередній рекорд належав японці Рійоко Тамурі – 18 років 1 місяць.

Крім того, Білодід здобула першу золоту нагороду світової першості в історії українського жіночого дзюдо та другу загалом, до цього часу в активі "синьо-жовтих" була перемога Георгія Зантарая у 2009 році.

У 2021 році Білодід стала першою спортсменкою, яка принесла Україні нагороду на довгоочікуваній Олімпіаді. Українська дзюдоїстка у ваговій категорії до 48 кілограмів виборола бронзову медаль. Це перша в історії незалежної України нагорода у жіночому дзюдо!

Що сказала Білодід після "бронзового фіналу": дивіться відео

Наймолодший чемпіон Європи зі стрибків у воду – Олексій Середа

Олексій Середа став чемпіоном Європи у стрибках у воду на 10-метровій вишці, випередивши француза Бенжамена Офре та росіянина Руслана Тернового. Українець став наймолодшим чемпіоном Європи, вдже виборов нагороду вищого ґатунку в 13 років та 7 місяців. Минуле історичне досягнення належало британцеві Томасу Дейлі, який у 2008 році став чемпіоном Європи у 13 років та 10 місяців.

Ми впевнені, що українські спортсмени у нашій історії поставлять ще безліч рекордів, прославляючи наш гімн на увесь світ!