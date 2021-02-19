У Брюгге – спалах коронавірусу, а клуб звинувачує Україну, що їх взяли в заручники

Бельгійський Брюгге висловлює своє невдоволення перебуванням в Україні. У четвер, 18 лютого, команда зіграла перший матч 1/16 фіналу Ліги європи проти Динамо.

Ще перед матчем проти Динамо у Брюгге виявили спалах коронавірусу. Спочатку у гравців – Стефано Денсвіля та Матея Мітровича. А згодом перед вильотом до Києва позитивні тести були виявлені у головного тренера Філіппа Клемана та його помічника Ноа Ланга. Відтак командою був змушений керувати тренер молодіжної команди.

Нагадаємо Динамо зіграло внічию з Брюгге в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи: відео

В Україні зреагували на цю ситуацію відповідно. МОЗ України постановив, що делегація Брюгге має пройти ще одне тестування вже по прибутті в Україну. Така практика – не вигадка українців. Те ж Динамо проходило додаткове тестування в Іспанії перед матчем проти Барселони, коли в складі киян були виявлені випадки зараження.

Але в Брюгге вирішили, що Україна намагається вдатися до шахрайства, адже вони пройшли тестування в Бельгії. І намагалися усіма доступними способами уникнути додаткового тестування. Для цього вони навіть звернулися до Посольства Бельгії в Україні, яке долучило до цього процесу прем'єр-міністра країни Александра Де Кро.

За даними бельгійських ЗМІ, команду весь цей час утримували в готелі. Відтак вони порівняли цю ситуацію із захопленням заручників. І переконують, що це було намагання психологічно тиснути на команду перед грою з Динамо.

Та все ж Брюгге довелося пройти додаткове тестування. Зробили це в лабораторії, яку погодили в УЄФА. І додатковий тест показав позитивний результат на коронавірус у півзахисника Матса Рітса. Його одразу ж ізолювали, і окремо від команди відправили до Бельгії. Там він має пройти ще одне тестування.