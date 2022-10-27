Маестро з пенальті: воротар Порту встановив неймовірний рекорд Ліги чемпіонів – відеоогляд

Брюгге та Порту зійшлись у 5-му турі групового раунду Ліги чемпіонів. Бельгійський клуб був розгромлений гостями.

Перший тайм закінчився мінімальною перемогою Порту 0:1. Другий тайм був більш щедрим на голи. Хоча не розгромною звитягою Порту 0:4 запам'ятався цей поєдинок на полі Брюгге.

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Непробивний голкіпер

На старті другого тайму арбітр після перегляду відеоповтору вирішив призначити пенальті після боротьби у штрафному Порту. Пенальті взявся виконувати Ванакен, але переграти Кошту не зміг. Радості гостей не було меж. Однак знову у гру вступив головний суддя поєдинку. Він вказав повторно перебити 11-метровий. Цього разу дуель воротарю Кошті склад Ноа Ланг. Той пробив у протилежний кут, якщо порівнювати з першим пенальті, але і цього разу Діогу вийшов переможцем із цього протистояння.

Голкіпер Порту відбив два поспіль пенальті з різницею у декілька хвилин.

Це далеко не перший відбитий 11-метровий від Кошту у цьому розіграші Ліги чемпіонів. Раніше Кошта парирував два пенальті у поєдинку проти леверкузенського Баєра. Така гра під час 11-метрових дозволила голкіперу встановити рекорд Ліги чемпіонів.

Діогу Кошта – перший голкіпер, який парирував 3 поспіль пенальті протягом одного сезону.

Відеоогляд матчу Брюгге – Порту

Порту завдяки перемозі впритул наблизився до Брюгге, яке лідирує у групі "В". Різниця між клубами складає лише один бал.

Обидва клуби вже гарантували собі плей-офф Ліги чемпіонів. Адже мадридське Атлетіко, яке йде третім, відстає від другого місця на 4 бали. А це лише за один тур від закінчення групового раунду.

Діогу Кошта у сезоні-2022/2023 у 15 матчах захищав ворота Порту. За зіграні поєдинки пропустив 13 голів, а аж у 8 зустрічах втримав свої володіння "сухими".