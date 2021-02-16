Брюгге полетить на матч з Динамо без тренерського штабу та лідера команди

Бельгійський Брюгге зазнав серйозних втрат перед матчем Ліги Європи проти київського Динамо. У Київ разом з командою не полетить увесь тренерський штаб та один з лідерів клубу Ханс Ванакен.

До вже раніше інфікованих трьох гравців Брюгге додався і тренерський штаб. Здається, Динамо отримало чудовий шанс перемогти знекровленого суперника.

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Серйозні проблеми у Брюгге

Після повторного тестування позитивний результат на коронавірус був виявлений у головного наставника бельгійців Філіппа Клемана, а також усього його тренерського штабу. Тому тренер Брюгге U-19 Рік Де Міл буде змушений виконувати обов'язки наставника головної команди.

Коронавірус сколихнув не лише тренерський місток, серед гравців також були позитивні тести. Захворів віцекапітан клубу Ханс Ванакен. Однак є і приємна звістка для Брюгге. Повторні тести Шарля Де Кетелара, який 15 лютого був відправлений на самоізоляцію через позитивний тест, виявились негативними, тому атакувальний півзахисник спокійно може взяти участь у матчі.

Поєдинок Динамо – Брюгге відбудеться вже у четвер, 18 лютого, у Києві. Стартовий свисток судді пролунає о 19:55.

Хто раніше захворів на коронавірус у Брюгге? COVID-19 діагностували у нідерландського захисника Стефано Денсвіла та хорватського оборонця Матея Мітровіча.