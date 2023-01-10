У пару до Яремчука: Брюгге може переманити Довбика із Дніпра-1
Джерело:Voetbal Nieuws
Бельгійський клуб готовий підсилити свій склад ще одним українцем. Лідер УПЛ може непогано підзаробити на трансфері забивного нападника.
Бельгійський клуб готовий викласти за Артема Довбика 6,5 мільйонів євро. Наразі невідомо, чи зможе така сума переконати Дніпро-1 продати свого ключового футболіста вістря атаки.
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Повна українізація по-бельгійськи
Нагадаємо, що у складі Брюгге вже виступають два українські легіонери – захисник Едуард Соболь та нападник Роман Яремчук, якому Довбик може скласти компанію в атакувальній лінії.
У Брюгге може з'явитись серйозний конкурент у боротьбі за Артема. Турецький Трабзонспор зацікавлений у послугах героя Євро-2020.Важливо! Артем Довбик має чинний контракт із Дніпро-1, який розрахований до кінця 2023 року. За даними Transfermarkt, нападника оцінюють у 10 мільйонів євро.
Раніше у ЗМІ була інформація про інтерес зі сторони італійського Торіно та переможця Ліги Європи-2021/2022 з Німеччини Айнтрахта.
Наразі Довбик працює з дніпрянами на зборах у турецькому Белеку.
Кар'єра Артема Довбика: головне
- Із 2015 року виступає за Дніпро.
- Із 2016 по 2020 роки із перервами виступав за кордоном. Довбик встиг пограти за молдовську Заря та двох представників Данії Мідтьюлланн і Сьоннерйюск.
- У серпні 2020-го повернувся у Дніпро-1.
- У сезоні-2022/2023 Довбик провів 22 матчі на клубному рівні, у яких забив 16 голів та віддав 4 результативні передачі.