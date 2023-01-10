У пару до Яремчука: Брюгге може переманити Довбика із Дніпра-1

Бельгійський клуб готовий підсилити свій склад ще одним українцем. Лідер УПЛ може непогано підзаробити на трансфері забивного нападника.

Бельгійський клуб готовий викласти за Артема Довбика 6,5 мільйонів євро. Наразі невідомо, чи зможе така сума переконати Дніпро-1 продати свого ключового футболіста вістря атаки.

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Повна українізація по-бельгійськи

Нагадаємо, що у складі Брюгге вже виступають два українські легіонери – захисник Едуард Соболь та нападник Роман Яремчук, якому Довбик може скласти компанію в атакувальній лінії.

У Брюгге може з'явитись серйозний конкурент у боротьбі за Артема. Турецький Трабзонспор зацікавлений у послугах героя Євро-2020.

Артем Довбик має чинний контракт із Дніпро-1, який розрахований до кінця 2023 року. За даними Transfermarkt , нападника оцінюють у 10 мільйонів євро.

Раніше у ЗМІ була інформація про інтерес зі сторони італійського Торіно та переможця Ліги Європи-2021/2022 з Німеччини Айнтрахта.

Наразі Довбик працює з дніпрянами на зборах у турецькому Белеку.

Кар'єра Артема Довбика: головне