Брюгге – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Київське Динамо у четвер, 25 лютого, зіграє матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти Брюгге. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт 24.

Перед Динамо в цьому матчі стоїть одна ціль – перемогти. Команду також може і влаштувати результативна нічия 2:2, 3:3 чи більше. Але забивати треба обов'язково. Адже перший матч в Києві закінчився внічию 1:1 – на гол Буяльського гості відповіли ударом Мехеле.

До теми Чи зможе Динамо пройти Брюгге в єврокубках: анонс на матч Ліги Європи

Сприяти перемозі Динамо може те, що в Брюгге і надалі спалах коронавірісу. І в цьому матчі не зіграє один з лідерів команди – півзахисник Шарль де Кетеларе.

Хоча букмекери перевагу в цьому матчі все одно віддають Брюгге. В Favbet шанс Динамо на перемогу оцінили коефіцієнтом 3,40. А їх прохід в 1/8 фіналу – в 2,34. Натомість прохід Брюгге – 1,66.