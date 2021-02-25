Брюгге – Динамо: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

У четвер, 25 лютого, Динамо зіграє на виїзді проти Брюгге матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи. Цей матч можна буде переглянути і в Україні.

Матч Динамо в Бельгії проти Брюгге можна буде подивитися як по телебаченню, так і онлайн.

До теми Чи зможе Динамо пройти Брюгге в єврокубках: анонс на матч Ліги Європи

Показ матчів єврокубків в Україні здійснює "Медіа група Україна", якій належать канали "Футбол 1/2/3". Сам Брюгге – Динамо вирішили показати на каналі "Футбол 2". Початок трансляції о 21:55, сам матч розпочнеться о 22:00.

Перед тим о 21:00 на каналі вийде програма "Шлях до Гданська". Це інформаційно-аналітична програма, яка виходить до та після матчів кожного ігрового дня Ліги Європи. Наживо у студії ведучий та експерти обговорюють успіхи та поразки команд на шляху до польського міста, де відбудеться фінал турніру сезону 2020/2021.

Дивитися онлайн матч Брюгге – Динамо можна в декілька способів. На сервісі Oll.tv буде та ж трансляція, що і на каналі "Футбол 2", а за доступ до неї треба буде заплатити. Найдешевша місячна абонплата обійдеться у 109 гривень.

Можна обрати для перегляду матчу сервіс Megogo. Там за право перегляду матчу доведеться заплатити 197 гривень (місячна підписка "Максимальна").

Для абонентів провайдера "Воля" є можливість підключити пакет "Воля Футбол+" за 29 гривень на 30 днів. Туди теж входить доступ до трансляції футбольних матчів.