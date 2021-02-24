Чи зможе Динамо пройти Брюгге в єврокубках: анонс на матч Ліги Європи

У четвер, 25 лютого, Динамо на виїзді зіграє матч за вихід в 1/8 фіналу Ліги Європи проти бельгійського Брюгге. Спорт24 зібрав усе найцікавіше перед матчем.

Що: другий матч 1/16 фіналу Ліги Європи;

Де: Брюгге, "Як Брейдел Стадіон"

Коли: 25 лютого, о 22:00;

Де дивитися: телеканал "Футбол 2", Oll.TV, Megogo, "Воля".

До слова Чи зможе Динамо пройти Брюгге на шляху в 1/8 фіналу Ліги Європи: прогноз

За час виступів у єврокубках жереб лише одного разу зводив Динамо і Брюгге.

У серпні 2019 року команди зійшлися у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Тоді Брюгге здобув мінімальну перемогу вдома (1:0), а в Києві гра завершилася нічиєю 3:3.

Тоді Динамо очолював Олександр Хакцевич, якого відправили у відставку за невдалий результат. Тепер новий тренер киян Мірча Луческу отримав шанс продемонструвати різницю на фоні того ж суперника.

Перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи у Києві завершився внічию – 1:1.

Брюгге в нинішньому сезоні виступає блискуче. Зараз команда посідає 1 місце в чемпіонаті Бельгії, практично не зустрічаючи конкуренції.

Команда атакує вельми результативно, але все ж, головною її якістю є надійна оборона. Брюгге майже зразково діє в тилах, та й на останньому рубежі завжди допоможе Сімон Міньйоле.

Поєдинки проти київського Динамо для команди складаються цілком успішно. З трьох очних поєдинків бельгійці виграли один раз при двох паритетах.

Динамо в минулому турі чемпіонату України втратило дорогоцінні очки. Нічия з Десною (1:1) вийшла дуже нервовою, але лідерство в УПЛ залишився за киянами.

Правда, відрив від Шахтаря скоротився до мінімуму. Тим часом, Мірча Луческу – досвідчений стратег, сповнений мотивації привезти чемпіонські медалі до Києва.

У київському матчі з Брюгге динамівці були не настільки активними в атаці. Та й втрачена перевага явно не йде в плюс, хоча шанси забити ще у Динамо були.

Брюгге не буде розраховувати на суху нічию, так що варто чекати від господарів атакуючої активності.

Динамо постарається якомога ефективніше зіграти в атаці, так як іншого виходу після домашніх 1:1 в українського клубу немає.