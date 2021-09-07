Брутальний футбол: матч на Львівщині закінчився масовою бійкою фанатів та футболістів – відео

Жорсткою бійкою закінчився матч другої ліги Перемишлянського району Львівської області між командами Золота липа (Чемеринці) і Долина (Неділиськ). Футболісти вирішили з'ясувати стосунки застосувавши фізичну силу.

Не футбол, а якісь змішані єдиноборства

Коли емоції беруть гору над футболом. Скандальний епізод із бійкою стався після пропущеного голу команди з Неділиська.

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Фанатам не сподобались дії арбітрів поєдинку, які зафіксували взяття воріт, після чого вони почали висловлювати свої претензії. Уболівальники вирішили фізичною силою втолкувати свої слова у голову суддів.

Представники Чемеринців ж відмовились продовжувати поєдинок. Тоді між футболістами розпочалась штовханина, яка стрімко переросла у бійку стінка на стінку. Арбітрам теж дісталось.

Відео бійки у матчі на Львівщині