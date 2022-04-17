Бринзак залишається: вибори президента федерації біатлону України відбудуться після війни

Володимир Бринзак не покине крісло очільника федерації біатлону України під час воєнних дій в Україні. Вибори нового президента перенесли вже на мирні часи.

Бринзак продовжує свою роботу у федерації

Звітно-виборча конференція відбудеться лише через три місяці після того, як Україна переможе у війну проти Росії. До цього часу крісло очільника залишиться під Володимиром Бринзаком.

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Спершу конференція повинна була відбутись 18 травня. Однак таке рішення було ухвалено через те, що далеко не усі учасники конференції зможуть дістатись до потрібного місця, а також через відсутність чітких формулювань Міністерства юстиції щодо проведення виборів голів громадських організацій та формувань під час війни.

Наразі Бринзак продовжить свою роботу на чолі федерації біатлону України. Раніше колишній капітан чоловічої збірної Андрій Дериземля теж заявив, що Бринзак повинен виконувати обов'язки до кінця війни в Україні.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що нинішній президент федерації не буде балотуватись на наступні вибори. Володимир Бринзак підтвердив цю інформацію.

Скандал навколо Бринзака

Це сталось після доволі неоднозначного коментаря очільника про натуралізованих біатлоністок із Росії. За словами української біатлоністки Христини Ковальової, Бринзак сам допоміг спортсменкам виїхати у країну-агресора.

13 квітня трьох ексросійських біатлоністок вигнали зі збірної України – Оксану Москаленко, Катерину Бех та Ольгу Абрамову. Хоча остання чітко засудила агресію Росії. До цього списку також доєдналась Дар'я Сідорова, яка перервала своє мовчання після 40 днів війни.