Бринзак забрав премію в української біатлоністки через надмірну вагу
Джерело:Kamp-sport.com
Володимир Бринзак проводить останні дні на посаді президента федерації біатлону України. Чергова скандальна правда про очільника вилилась із вуст української біатлоністки.
Кращі умови для колишніх росіянок
Нещодавно Володимир Бринзак вляпався у черговий скандал. Начебто очільник особисто допомагав натуралізованим біатлоністкам виїхати у Росію. Тепер інша українська біатлоністка Анна Кривонос розповіла чергову правду про нерівність у Федерації біатлону.
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Кривонос розкрила фінансову частину. Основну зарплату біатлоністи отримують від міністерства. Хтось додатково має ставку у силових структурах, а дехто має доплати від своїх регіонів.
Перед олімпійськими іграми деякі спортсмени отримують олімпійську стипендію. Також є преміювання від федерації, яке виплачує президент.
Саме у фінансовій частині була несправедливість між українськими та колишніми російськими спортсменами. За її словами, до колишніх росіянок ставились значно краще, вони отримували щонайменше 300 доларів на місяць і до 800 – 1000.Цікаво. Володимир Бринзак вже підтвердив інформацію, що не буде подавати свою кандидатуру на наступні вибори президента федерації біатлону України.
Сама Кривонос теж декілька місяців отримувала таку премію у розмірі 300 доларів. Однак і тут втрутився президент федерації біатлону. Володимир Бринзак забрав у 24-річної біатлоністки цю виплату з формулюванням "за надмірну вагу".
Багато хто не отримує федеративних коштів та живе лише на зарплату в міністерстві. А росіянки, наскільки я знаю з особистих розмов з ними, отримують щонайменше 300 доларів на місяць і до 800 – 1000. Колись Володимир Михайлович виплачував і мені, але лише 3 місяці суму в 300 доларів, після чого позбавив з формулюванням "за надмірну вагу",
– розповіла Кривонос.
Нагадаємо, що Анна вступилась за колишню росіянку Ольгу Абрамову, яка потрапила у список відсторонених від збірної України натуралізованих біатлоністок. Хоча Абрамова засудила агресію Росії.До слова. На час війни Кривонос відклала лижі та гвинтівку у сторону, вставши на захист України.