Бринзак виділив гонку, де українські біатлоністи можуть взяти медаль Олімпіади

Залишились три етап Кубка світу до Олімпіади-2022. Президент Федерації біатлону Володимир Бринзак розповів про очікування перед головними змаганнями у житті кожного спортсмена.

Бринзак: Маємо хороший досвід змішаної естафети

Очільник Федерації запевнив, що усі біатлоністи олімпійської команди будуть використовувати кожен шанс. На думку Володимира Бринзака, збірна України повинна підійти до Пекіна на піку форми та команда виглядатиме конкурентоспроможною.

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Виділив Бринзак ставку на одну з гонок, у якій Україна має один із найбільших шансів на медалі.

Якщо виділяти одну гонку, то змішана естафета. Як мінімум по двоє хороших чоловіків та жінок у складі у нас точно є,

– відзначив очільник Федерації.

"По-друге, якщо вдасться розпочати Олімпіаду, а змішана естафета – перший вид у біатлоні, то й далі буде набагато простіше. По-третє, ми вже маємо хороший досвід змішаної естафети на чемпіонаті світу, коли ми були четвертими буквально в секундах від призових місць. Але Олімпіада – це завжди лотерея. І ми сподіваємось витягнути в ній щасливий білет, і що важливо – наполегливо працюємо для цього", – додав Бринзак.

Дорога у Китай

Змішана естафета відкриє програму Олімпійських ігор – 5 лютого.

Розповів Володимир Бринзак і про плани напередодні відльоту у Пекін. Останній збір українські біатлоністи проведуть в італійському Антхольці, де відбудеться сьомий етап Кубка світу (20 – 23 січня).

А вже 26 січня олімпійська команда візьме у Пекін. Біатлоністи відправляться у Китай з двома рейсами: Мюнхен – Франкфурт та Франкфурт – Пекін.

Графік біатлонних гонок на Олімпіаді-2022

Змішана гонка – 5 лютого

Індивідуальна гонка (жінки) – 7 лютого

Індивідуальна гонка (чоловіки) – 8 лютого

Спринт (жінки) – 11 лютого

Спринт (чоловіки) – 12 лютого

Гонка переслідування (жінки) – 13 лютого

Гонка переслідування (чоловіки) – 13 лютого

Естафета (чоловіки) – 15 лютого

Естафета (жінки) – 16 лютого

Мас-старт (чоловіки) – 18 лютого

Мас-старт (жінки) – 19 лютого

Зимові Олімпійські ігри-2022 відбуватимуть з 4 – 20 лютого у Пекіні.