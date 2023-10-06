"Перемога та 3 очки – це важливо": тренер Зорі про складну перемогу в Лізі конференцій

Луганська Зорі після двох турів групового раунду Ліги конференцій йде без відчуття поразок. "Мужики" вирвали перемогу на виїзді в ісландського Брейдабліка.

Єдиний та переможний гол у зустрічі був забитий на 35-й хвилині Ігорем Горбачем. 19-річний футболіст оформив свій перший гол у дорослому рівні та ще й на якому рівні. До фінального свистка ісландські господарі так і не змогли пробити голкіпера Зорі – 0:1 на користь українського клубу.

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Кривенцов: Попереду ще багато серйозних та важливих поєдинків

Після поєдинку перемогу своєї команди прокоментував головний тренер Зорі Валерій Кривенцов. Наставник Зорі в першу чергу подякував військовим, які дають можливість команді грати та прославляти Україну на міжнародній арені.

"Матч виявився тяжкий, хлопців перед грою попереджали, що суперник – це одна з найактивніших ісландських команд. В принципі, сьогодні всі це побачили. Результатом задоволений, але по тім рішенням, які гравці приймали безпосередньо на полі, то ще треба багато попрацювати", – розповів коуч Зорі.

Тренер не приховує того, що має претензії до гри команди.

Попереду ще багато серйозних та важливих поєдинків, перед якими треба всі свої помилки виправити. Перемога та 3 очки – це важливо, але грою я не дуже задоволений,

– додам наставник "мужиків".

"Ми планували грати у більш високий пресинг, щоб не підпускати суперника до своїх воріт. Бо гравці тактично намагаються перебудовуватися по лініях – мене не влаштовує, будемо багато працювати над цим. Настроєм футболістів задоволений, вони всі старалися зробити якомога більше. Але намагатися можна, а треба показувати якість", – сказав Кривенцов.

Після двох турів Зорі йде на другому місці у групі "В", набравши 4 бали. Стільки ж у першого Гента. Маккабі Тель-Авів із 3 очками посідає 3-тю позицію, а Брейдаблік досі не здобув жодного пункту та йде останнім.