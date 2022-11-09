Ярмолюк з ганебної поразки у Кубку англійської ліги дебютував за Брентфорд

Брентфорд 8 листопада приймав Джиллінгем у третьому колі Кубка англійської ліги. Єгор Ярмолюк вперше з'явився на футбольному полі у футболці головної команди "бджіл".

Дебют Єгора Ярмолюка за головну команду Брентфорда відбувся у кубковому протистоянні. Головний тренер "бджіл" довірив українцю близько 20 хвилин, пише 24 канал.

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На його очах відбувся виліт команди з Кубка

Атакувальний півзахисник з'явився на полі, коли рахунок матчу був 1:0 на користь Брентфорда. На жаль, не минуло й трьох хвилин, як у гру виступив Ярмолюк, як господарі пропустили важливий м'яч 1:1.

Учасника другого кола визначала футбольна фортуна під назвою серія пенальті. Команди пробили по шість ударів. Вже перший постріл Брентфорда у виконанні Міккеля Домсгора виявився неточним та фатальним. За пенальті – 5:6 на користь Джиллінгема.

Брентфорд зупиняється у третьому колі Кубка англійської ліги.

Що відомо про кар'єру Ярмолюка у Брентфорді