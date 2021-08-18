Брехня та дезінформація: син Маркевича не хотів працювати у збірній України

18 серпня 2021 , 09:42
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Джерело:

Футбол 1/2/3

Головний наставник Маріуполя Остап Маркевич спростував інформація про те, що міг увійти у тренерський штаб збірної України, якщо б команду очолив його батько та легенда футболу Мирон Маркевич. Він назвав таку інформацію брехнею.

"Мені нема чого коментувати таку брехню"

Ще раніше у ЗМІ почали повідомляти інформацію, якщо національну команду очолив Мирон Маркевич, то у його штаб неодмінно увійшов би його син та тренер Остап Маркевич. Сам тренер Маріуполя прокоментував ці слова.

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Остап Маркевич працює з Маріуполем із серпня 2020 року. Наставник не збирався змінювати клубну роботу на тренування збірної України. Він назвав ці чутки дезінформацією та брехнею: "Напевно, я б себе не поважав, якби погодився на такі речі. Ми ніколи навіть не говорили про це з батьком. Це повна неправда".

Це відверта дезінформація. Мені нема чого коментувати таку брехню. На цьому етапі мене не цікавить робота в збірній, тому що я ще не готовий до такої інтервальної роботи. Мені хочеться працювати більше в клубній стратегії,
– заявив спеціаліст.

  • Маркевич-молодший має чинну угоду з "азовцями" до кінця червня 2022 року.
  • Маріуполь вкрай невдало стартував у новому сезоні УПЛ. За чотири тури команда набрала лише одне очко.
  • Свій наступний матч Маріуполь проведе 22 серпня вдома проти луганської Зорі.
Автор: Софія Кулай