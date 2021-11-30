Бразильський легіонер Шахтаря несподівано заговорив про українське громадянство

Бразильський півзахисник Шахтаря Тете розповів про його можливу натуралізацію. Гравець донецького клубу не приховує того, що він припускає такий варіант розвитку подій.

Головною причиною можливої зміни паспорта футболіст назвав ліміт на легіонерів у чемпіонаті України. Також бразилець думає про виступи за збірну України.

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Зміна громадянства? Так. Я думав про це. Це насправді гарна ідея, бо в Україні є ліміт на кількість легіонерів. Збірна України? Я не знаю. Думаю про це, але поки що не знаю. Для мене не було жодних труднощів адаптуватись в Україні. Складно не буде, бо яке б я рішення не прийняв, воно буде правильним. А правильні рішення завжди приймати легко,

– заявив він.

Кар'єра Тете

Тете грає в Україні з лютого 2019 року, коли Шахтар заплатив 15 мільйонів євро за перехід бразильця з Греміо. У 105 матчах за "гірників" він забив 30 голів і віддав 15 результативних передач.

21-річний бразилець кілька разів отримував запрошення до табору національної команди Бразилії, але дебютувати за неї йому не вдалося. Також у його активі два матчі за збірну Бразилії U-23 та сім за команду до 20 років.

Шахтар уже має досвід натуралізації своїх бразильських гравців. Марлос у 2017-му та Жуніор Мораєс у 2019 роках отримали українські паспорти та стали футболістами збірної України (26 та 11 матчів відповідно), забивши по одному голу у синьо-жовтій футболці.