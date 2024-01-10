ФІФА не дискваліфікує Бразилію: як їй вдалося уникнути покарання

Бразильським клубам та збірним загрожувало відсторонення від міжнародних змагань. Однак згодом стало відомо, що ФІФА змінила своє рішення.

Бразильська футбольна конфедерація (CBF) успішно уникла серйозних покарань від ФІФА. Їй загрожувало відсторонення від міжнародних турнірів як для клубів, так і для національних команд.

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Що відомо про ситуацію

Ця ситуація виникла після того, як суд Ріо-де-Жанейро відсторонив президента CBF Едналдо Родрігеса, звинувативши в нерегулярностях під час виборів голови CBF у 2022 році. На січень цього року були заплановані нові вибори президента.

ФІФА розглядала рішення суду як втручання у справи конфедерації і погрожувала відстороненням у разі проведення нових виборів.

Однак 4 січня Верховний суд Бразилії скасував рішення нижчих судів, відновивши Родрігеса на посаді. Це дозволило CBF уникнути покарань.

Що відомо про Едналдо Родрігеса