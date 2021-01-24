У Бразилії розбився літак з футболістами на борту

У Бразилії розбився літак з членами футбольної команди на борту. Авіакатастрофа сталася у неділю, 24 січня.

Легкомоторний літак перевозив президента і гравців бразильського футбольного клубу Палмас Футбол і Регатас. Про це повідомляє Globo.

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Літак впав у районі бразильського міста Порту-Насіунал. Авіакатастрофа сталася відразу після зльоту.

На борту, крім пілота та президента клуба Лукаса Мейра, перебували чотири футболісти Пальмаса:

Лукас Пракседес

Гільєрме Ное

Ранул Молінарі

Маркусу Молінарі

Усі шестеро людей загинули.

. Пальмас грає в четвертому бразильському дивізіоні. У понеділок команда повинна була провести виїзний матч проти клубу Віла-Нова.