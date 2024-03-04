Комедія у трьох актах: гравця тричі перекидали з поля й назад при спробі затягнути час – відео

У неділю, 3 березня, у Бразилії відбулися матчі чергового туру чемпіонату штату Ріо-де-Жанейро з футболу. В одному з них стався кумедний епізод, який облетів мережею весь світ.

Флуміненсе на своєму полі приймав Ботафогу. Вже у компенсований час гості намагалися затягувати час, адже вели в рахунку, але робили вони це дуже комічно, пише 24 Канал.

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Вистава, на яку можна дивитися вічно

Події відбувалися на 90+6 хвилині за рахунку 2:3. Підопічні Фабіо Матіаса влаштували справжнє шоу зі своїм партнером, який отримав пошкодження.

Травмований футболіст перебував за бічною лінією і, щоб затягнути час, одноклубник перетягнув його на поле. Голкіпер господарів зробив зворотну дію, а запасний гравець Ботафогу знову перетягнув свого партнера на поле.

Дивіться відео смішного перетягування футболіста

У підсумку, гравці трішки поштовхалися, а Ботафогу через 4 хвилини забив ще один м'яч у ворота Флуміненсе та здобув перемогу – 2:4.

. У турнірній таблиці Ботафогу після 11 турів розташувався на п'ятому місці з 20 очками, а Флуміненсе посідає четверту сходинку та має на один заліковий бал більше.