У Бразилії фанат з ножем увірвався на поле під час матчу: відео інциденту
24 січня 2022 , 15:47Читать новость на русском
Джерело:твітер Football Tipster
У Бразилії довелося зупиняти матч між молодіжними командами Сан-Паулу і Палмейрас. Все через поведінку вболівальників.
Божевілля фанатів
Під час матчу фанати Сан-Паулу почали божеволіти. Вони почали кидати з трибун купу сміття, а дехто навіть вибіг на поле.
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З'ясувалося, що в одного з них був ніж, який відібрав арбітр.
Юні гравці Сан-Паулу самі намагалися заспокоїти буйних вболівальників. І все-таки поєдинок вдалося завершити.
Відео інциденту
Команди боролися за вихід у фінал Юніорського кубка штату. Палмейрас переміг у поєдинку і тепер готується до матчу із Сантосом.