Бразилія повторила рекорд чемпіонатів світу: не програвали 24 роки

Бразилія в дебютному матчі на чемпіонаті світу-2022 впевнено здолала збірну Сербії. Таким чином "селесао" повторила унікальне досягнення, яке до цього вдавалося лише збірній Німеччини.

Завдяки цій перемозі збірна Бразилії не програвала на груповому етапі чемпіонатів світу вже 16 матчів поспіль. Саме стільки ж не програвала Німеччина протягом ЧС у 1990 – 2010 роках.

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Досягнення Бразилії

Востаннє на груповому етапі мундіалів Бразилія програвала ще в далекому 1998 році. У заключному матчі групи A, який вже нічого не вирішував "селесао" поступилися Норвегії з рахунком 1:2.

Після цього з чемпіонату світу-2002 стартувала серія без поразок, яка триває досі. І матч проти Сербії вже став 16 грою без поразок.

Побити рекорд команда Тіте зможе вже в поєдинку другого туру ЧС-2022 в Катарі. У понеділок, 28 листопада, на бразильців очікує зустріч з командою Швейцарії – ще одним лідером квартету G.

Серія Бразилії без поразок на групових етапах чемпіонатів світу