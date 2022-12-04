Південна Корея вже налякана: зірковий лідер Бразилії може зіграти в 1/8 фіналу ЧС-2022
Джерело:ESPN
У понеділок, 5 грудня, Бразилія проведе свій матч 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу. Суперником "пентакампеоне" буде Південна Корея.
Напередодні поєдинку із розташування збірної Бразилії пролунала радісна новина. До тренувального процесу команди повернувся Неймар.
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Велике повернення
Зірковий футболіст може зіграти проти Південної Кореї. Про це повідомив головний тренер команди Тіте на передматчевій пресконференції. Участь у грі залежатиме від самопочуття лівого вінгера та його роботи на тренуванні.
Так. Неймар візьме участь у тренуванні, і якщо він тренуватиметься на належному рівні, то зіграє,
– сказав тренер Бразилії.
Нагадаємо, що на ЧС-2022 у Катарі Неймар провів лише 80 хвилин та був замінений. 30-річний футболіст отримав травму у матчі проти Сербії. Після чого спостерігав за грою Бразилії на Мундіалі з трибун.
Це потужне підсилення перед першою грою у плей-офф ЧС-2022.Зверніть увагу! Матч 1/8 фіналу ЧС-2022 Бразилія – Південна Корея відбудеться 5 грудня. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.
Як команди пробились у плей-офф Мундіалю у Катарі
- Бразилія закінчила груповий раунд на першому місці. За три тури підопічні Тіте здобули 6 очок, двічі перемогли та зазнали однієї поразки від Камеруну (1:0).
- Південна Корея пробилась в 1/8 фіналу ЧС-2022 з другої позиції, поступившись лише Португалії – 4 бали у 3-х поєдинках.