Останній шанс для Мессі: прогноз на фінал Копа Америка Аргентина – Бразилія

Бразилія 11 липня зіграє проти Аргентини у фіналі копа Америка. Букмекери оцінили шанси збірних на перемогу цьому цікавому протистоянні Неймар – Ліонель Мессі.

Спекотний фінал Копа Америка

На шляху до фіналу Копа Америка Аргентина у півфіналі здолала Колумбію лише за підсумками серії післяматчевих пенальті (3:2). Справжнім героєм аргентинської збірної став голкіпер Мартінес. Страж воріт парирував три 11-метрові удари.

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Бразилія з мінімальним рахунком обіграла Перу (1:0). Переможний гол забив Лукас Пакета. Цікаво, що у цьому розіграші Копа Америка бразильці ще не знають смаку поразок. У груповому раунді підопічні Тіте набрали 12 очок. Лише одна мирова була зафіксована у грі проти Еквадору (1:1). Ця збірна 9 разів брала трофей цього турніру.

Чорна смуга Мессі

Ліонель Мессі – головна зірка фіналу Копа Америка. У кар'єрі футболіста є усі клубні трофеї про які лише можуть мріяти інші гравці. А от у збірній з цим не складається. Мессі тричі виходив у фінал Копа Америка, але так жодного разу не підіймав трофей над своєю головою.

Аргентинець за 6 матчів наколотив 4 м'ячі та віддав 5 асистів. За цими показниками він лідер турніру та найкращий гравець.

Історія протистоянь

Фінал Копа Америка Аргентина – Бразилія відбудеться 11 липня (за київським часом). Початок зустрічі о 03:00.

На Копа Америка Аргентина та Бразилія 33 рази зустрічались на одному футбольному полі. В активі аргентинці 15 перемог при 10 перемогах у бразильців. Ще 8 поєдинків завершувались мировими.

Востаннє команди грали між собою у листопаді 2019 року. Та зустріч завершилась мінімальною перемогою команди на чолі з Ліонелем Мессі 0:1. Переможний гол забив якраз Лео.

Прогноз Favbet

Букмекери віддають невелику перевагу Бразилії – 2,18. Звитяга Аргентини оцінена у 3,80. Не виключено, що в основний час матч завершиться нічиєю – 3,15.

Обидві команди заб'ють – 2,20. З яким рахунком закінчиться зустріч? 0:1 або 1:0? Саме на мінімальні перемоги збірних стоять найкращі коефіцієнти – 5,20 та 7,60 відповідно.

Першими у поєдинку своїх фанатів потішать голом бразильці – 1,78. А на те, що першими нулі на табло розмочать футболісти збірної Аргентини – 2,62.

Чи буде у грі вилучення: так – 3,70, ні – 1,25. Швидше за все, що у матчі буде забито 2 – 3 голи. Такий діапазон результативних ударів оцінений у 1,91.

Хто може забити гол у фіналі?