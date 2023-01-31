Дніпро-1 підписав чемпіона світу U17 з бразильської Серії А

Спортивний клуб Дніпро-1 продовжує активну трансферну компанію. Черговим новачком команди став талановитий бразильский вінгер.

Дніпряни вже 16 лютого будуть грати матч плей-оф Ліги конференцій проти кіпрського АЕКа з Ларнаки. Тож команда Кучера проводить підсилення складу під єврокубки та амбітні завдання в чемпіонаті України.

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Дніпро-1 не зраджує своїм принципам активно працювати з трансферним ринком Південної Америки, а тому черговий новачок прибув саме звідти. Бразильський вінгер Жоан Пеглоу взятий в оренду у Інтернасьоналя до кінця сезону. Дніпро-1 матиме першочергове право викупу, якщо футболіст проявить себе з найкращого боку.

Чемпіон світу у складі Дніпра-1