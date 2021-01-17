Український півзахисник Мехелена Мар'ян Швед вперше вийшов у стартовому складі команди. Його клуб здобув мінімальну перемогу на виїзді.

Мехелен зіграв виїзний поєдинок проти Шарлеруа у рамках 20-го туру чемпіонату Бельгії. Українець Мар'ян Швед провів хороший матч, відігравши 72 хвилини у зустрічі, пише 24 канал.

Варто побачити У Бельгії футболіст "пошив у дурні" ледь не пів команди та забив диво-гол: відео

Вдалий матч Шведа

Цей вихід у старті став для атакувального півзахисника першим у цьому сезоні. У чемпіонаті колишній карпатівець виходив на поле лише з лавки для запасних. За проведений час на полі Швед завдав 2 удари по воротах, зробив 17 точних передач (81%), здійснив одне вдале обведення з 5-ти спроб, виграв одне з 3-ох єдиноборств, зробив 3 відбирання.

Футболістам складно було показувати високий рівень футболу на засніженому полі. Але все-таки один гол таки забили, який став вирішальним у матчі. На 59-й хвилині подача з кутового принесла результат. Справжня "пожежа" була біля воріт Шарлеруа, захисники все ніяк не могли винести м'яч далі з власного штрафного. Але м'яч підхопив Хайреманс та потужно пробив під поперечину – 0:1.

Ця звитяга продовжила переможну серію до чотирьох поєдинків. Раніше тренерський штаб бельгійців вщент розкритикував Шведа через поведінку на тренуваннях та зверхнє ставлення до робочого процесу. 23-річний український футболіст грав в останніх трьох зустрічах. За період у команді одного разу відзначався у воротах суперника.

Відео єдиного голу у зустрічі