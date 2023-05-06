Кумир Мудрика може стати одноклубником українця: бос Челсі провів переговори з президентом ПСЖ
Джерело:Sky Sports News
Лондонський Челсі спробує підписати бразильську суперзірку Неймара. У складі "синіх" є палкий поціновувач таланту форварда ПСЖ.
Український вінгер Михайло Мудрик з дитинства захоплюється грою бразильського форварда Неймара. Зірковий нападник минулою осінню записав відеозвернення до Мудрика. Проте навіть уві сні українець не уявляв, що може грати зі своїм кумиром в одній команді.
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Тільки клуб Прем'єр-ліги може дозволити трансфер Неймара
За інформацією журналіста ESPN Жюльєна Лорана, 31-річний нападник входить у сферу інтересів Челсі. У придбанні суперзірки особисто зацікавлений власник "синіх" Тодд Боулі. Американський бізнесмен навіть розмовляв з президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелайфі щодо можливості трансферу Неймара в Челсі. Про це Лоран розповів у інтерв'ю Sky Sports News.
"ПСЖ намагався продати Неймара минулого літа і спробує продати його знову цього літа.
Ми знаємо, що Тодд Боулі кілька разів розмовляв із президентом парижан Нассером Аль-Хелайфі про Неймара та можливість його трансферу в Челсі.
Я не знаю, чи можливо це, враховуючи, що Неймар все ще відновлюється після операції, має величезний контракт з Парі Сен-Жермен, який розрахований ще на чотири роки.
Єдине, що ми знаємо зараз, це те, що тільки клуб Прем'єр-ліги може дозволити собі Неймара", – сказав Лоран.
Неймару не комфортно в ПСЖ
- Зазначимо, що вболівальники ПСЖ вкрай незадоволені Неймаром. Ультрас парижан навіть пікетували віллу бразильця з вимогою, щоб він залишив команду.
- Проте форварда це мало турбує. До його персони завжди є підвищений інтерес грандів європейського футболу. Зокрема повідомлялося, що Неймар потрапив під приціл англійського Манчестер Юнайтед.
- На заваді може стати контракт бразильця з ПСЖ, який розрахований до кінця червня 2025 року.
- Трансферна вартість форварда складає 70 мільйонів євро. До речі, парижанам він дістався за 222 мільйони євро.