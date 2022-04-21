Бразилець Фернандо влітку покине Шахтар: нападник перейде до Зальцбурга

Австрійський РБ Зальцбург повідомив про перехід бразильського нападника Шахтаря Фернандо. Контракт розрахований до 2027 року.

Фернандо гратиме в Австрії

Про перехід Фернандо повідомили на сайті австрійського клубу. З ним підписали контракт до 30 червня 2027 року.

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Форвард вже прибув до Австрії та одразу почне тренування з командою, проте не зможе грати в офіційних матчах до наступного сезону.

Раніше повідомлялося, що Зальцбург заплатить за гравця понад 6 мільйонів євро.

23-річний виступав за Шахтар з 2018 року. У клубі його переслідували травми, через які він довго не був футболістом основи.

На його рахунку 69 матчів та 16 голів. Один сезон форвард провів в оренді у Спортінгу.

Transfermarkt оцінює його перехід з "Палмейрас" у 5,5 млн євро.