Бразилець Даніло Сілва повернувся у Динамо вперше з 2017 року

Колишній захисник Динамо Даніло Сілва повертається у київський клуб. Тепер бразилець працюватиме у структурі киян.

34-річний бразильський захисник Даніло Сілва вперше з 2017 року повернувся у розташування Динамо. Колись гравець успішно захищав кольори киян на футбольному полі, а тепер допомагатиме клубу вже поза ним.

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Повернення бразильця

У своєму інстаграмі ексгравець розповів що нещодавно "отримав роль представника клубу". Але, яку саме посаду обійматиме бразилець наразі невідомо.

Даніло особисто подякував президенту клубу Ігорю Суркісу за довіру та нову роль у нечужій команді. Цікаво. що Сілва написав свій пост українською мовою.

Дякую за всю підтримку менеджера Анатолія Волка. Де я зроблю все можливе, щоб зробити свій внесок і допомогти клубу свого серця. Це був тиждень ностальгії та радості, коли я міг знову бути в клубі, який я люблю, і бачити українців, які такі працьовиті. Справжні воїни та патріоти,

– написав Сілва.

Кар'єра Даніло Сілви у Динамо: коротко

У далекому 2010 бразилець поповнив склад Динамо. Сілва відразу своєю грою та працьовитістю на полі закріпився у стартовому складі киян. У перший день травня у сезоні-2010/2011 Сілва відзначився першим голом за столичний клуб, забивши у ворота Закарпаття.

Наприкінці березня 2017 року дороги Сілви та Динамо розійшлись. Даніло на правах вільного агента повернувся у рідну Бразилію.

У динамівській футболці став чемпіоном України та володарем Суперкубка країни. Ще двічі ставав переможцем Кубка України. У його доробку три "срібні" нагороди українського чемпіонату та одна "бронза".