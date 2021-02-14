Бывший защитник Динамо Данило Силва возвращается в киевский клуб. Теперь бразилец будет работать в структуре киевлян.

34-летний бразильский защитник Данило Силва впервые с 2017 года вернулся в расположение Динамо. Когда-то игрок успешно защищал цвета киевлян на футбольном поле, а теперь будет помогать клубу уже вне его.

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Возвращение бразильца

В своем инстаграмк экс-игрок рассказал, что недавно "получил роль представителя клуба". Но, какую именно должность будет занимать бразилец пока неизвестно.

Данило лично поблагодарил президента клуба Игоря Суркиса за доверие и новую роль в не чужой команде. Интересно, что Силва написал свой пост на украинском языке.

Спасибо за всю поддержку менеджера Анатолия Волка. Где я сделаю все возможное, чтобы внести свой вклад и помочь клубу своего сердца. Это была неделя ностальгии и радости, когда я мог снова быть в клубе, который я люблю, и видеть украинцев, которые так трудолюбивы. Настоящие воины и патриоты,

– написал Силва.

Карьера Данило Силвы в Динамо: коротко

В далеком 2010 году бразилец пополнил состав Динамо. Силва сразу своей игрой и трудолюбием на поле закрепился в стартовом составе киевлян. В первый день мая в сезоне-2010/2011 Силва отметился первым голом за столичный клуб, забив в ворота Закарпатья.

В конце марта 2017 года дороги Силвы и Динамо разошлись. Данило на правах свободного агента вернулся в родную Бразилию.

В динамовской футболке стал чемпионом Украины и обладателем Суперкубка страны. Еще дважды становился победителем Кубка Украины. В его активе три "серебряные" награды украинского чемпионата и одна "бронза".