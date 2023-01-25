Клуб Де Дзербі зробив смішну пропозицію Шахтарю: клуб АПЛ оцінює топ-захисника у мізерну суму

Вслід за Михайлом Мудриком в АПЛ може полетіти ще один ключовий футболіст донецького Шахтаря. Брайтон налаштований підсилити захисну лінію Миколою Матвієнком.

Однак зробити це "чайкам" буде вкрай складно. Все через принизливу пропозицію, яку Брайтон зробив Шахтарю по Миколі Матвієнку.

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Шахтар на таку пропозицію навіть не подивиться

Англійський клуб запропонував "гірникам" лише 11 мільйонів євро за трансфер ключового центрального оборонця донецького клубу. Це далеко не та сума, яка змусить Шахтар продати захисника збірної України.

Клуб АПЛ явно недооцінює можливості та вміння Матвієнка, що так мало пропонує.

У трансфері 36-річного українського футболіста особисто зацікавлений головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі, який під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну достроково покинув тренерський місток Шахтаря.

Напередодні цього преса повідомила, що Матвієнко вже погодив особистий контракт із Брайтоном. До цього були чутки про начебто 20-мільйонну пропозицію "чайок" по українському захиснику. Але це було лише вигадкою ЗМІ.

Сам Шахтар оцінює вартість Матвієнка у 25 – 30 мільйонів євро. Тому Брайтону, щоб переконати "гірників", потрібно підіймати суму наступної пропозиції. Англійському клубу потрібно бути щедрим, адже ми бачили як розгортались перемовини Шахтаря з Арсеналом щодо трансферу Михайла Мудрика, який у підсумку перейшов у Челсі.

Контракт Матвієнка з Шахтарем розрахований до кінця червня 2025 року.

Наразі Матвієнко перебуває на зборах у Туреччині, де Шахтар готується до другої частини сезону-2022/2023.